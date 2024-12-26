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В Заречном пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику

14:36 | 26.12.2024 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1958 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что с ее банковскими счетами производятся мошеннические действия, лишилась 300 тыс. рублей.

В Заречном пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал женщине перевести все сбережения на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, [...] пенсионерка через банкомат перечислила свои личные накопления в общей сумме 300 тыс. рублей. [...] После этого неизвестный перестал выходить на связь. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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