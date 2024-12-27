В Пензе женщина передала 300 тыс. рублей незнакомке, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения лишилась 300 тыс. рублей, поверив «следователю», который по телефону сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для лечения пострадавшего требуются деньги.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Действуя по инструкции звонившего, женщина пришла в торговый центр и передала черный пакет с деньгами в общей сумме 300 тыс. рублей неизвестной женщине. Заявительница поняла, что стала жертвой обмана после того, как позвонила свой дочери», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».