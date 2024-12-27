15:47:36 Пятница, 27 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина передала 300 тыс. рублей незнакомке, думая, что помогает дочери

11:16 | 27.12.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения лишилась 300 тыс. рублей, поверив «следователю», который по телефону сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для лечения пострадавшего требуются деньги.

В Пензе женщина передала 300 тыс. рублей незнакомке, думая, что помогает дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Действуя по инструкции звонившего, женщина пришла в торговый центр и передала черный пакет с деньгами в общей сумме 300 тыс. рублей неизвестной женщине. Заявительница поняла, что стала жертвой обмана после того, как позвонила свой дочери», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Заречном пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику В Пензе столкнулись две легковушки, пострадал мужчина
В Каменском районе бухгалтер ЖСК «Надежда» получила условный срок за растрату более 750 тыс. рублей Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке кровати
В ДТП на трассе в Пензе пострадала женщина-водитель В Пензе мужчина госпитализирован после наезда легковушки
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама