В Пензе глава СПЖК приговорен к четырем годам колонии общего режима за мошенничество при получении субсидии в размере более 2,4 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей председателю сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива, который мошенническим путем получил субсидию в размере более 2,4 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленник, являясь председателем сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива, организовал мошенническую схему по получению бюджетных денежных средств. В результате реализации преступного умысла обвиняемый незаконно получил субсидию в размере 2 млн. 445 тыс. рублей, выделенную в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу пока не вступил.