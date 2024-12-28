Житель Лунино по совету «сотрудника силового ведомства» взял кредит, продал автомобиль и перевел на неизвестный счет 1,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Житель Лунино Пензенской области 1955 года рождения после телефонного общения с мошенником, который выдавал себя за сотрудника силового ведомства, взял кредит, продал автомобиль и перевел на неизвестный счет 1,7 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший сообщил мужчине, что мошенники взломали его аккаунт на портале госуслуг и теперь пытаются оформить на него кредит и продать его автомобиль; чтобы избежать мошеннических действий, незнакомец посоветовал опередить злоумышленников.

«Заявитель поверил звонившему и выполнил все его указания: оформил кредит на 900 тыс. рублей, продал свой автомобиль, затем перечислил полученные денежные средства на указанный счет. Позже мужчина понял, что его обманули. [...] Общая сумма ущерба составила 1,7 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».