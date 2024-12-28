Бывший директор санатория «Хопровские зори» и ее сестра осуждены за многомиллионные хищения Криминал

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Колышлейский районный суд Пензенской области вынес приговор бывшему директору санатория «Хопровские зори» и ее сестре по делу о многомиллионных хищениях: экс-руководитель организации получила 4,5 года колонии общего режима, ее родственница — два года условно.

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«В ходе рассмотрения дела установлено, что злоумышленница, занимая должность директора, [...] в период с 2021 года по 2023 год похитила из бюджета организации более 12 млн. рублей. Она заключала фиктивные договоры с коммерческими организациями и физическими лицами на выполнение различных работ и оказание услуг для нужд санатория без их фактического выполнения. В том числе подсудимой были заключены фиктивные договоры об оказании юридических услуг с ее сестрой, которая таким образом оказала содействие в хищении денежных средств санатория. Кроме того, за счет средств учреждения бывший руководитель ремонтировала свой автомобиль, приобретала различные товары и услуги в личных целях, а также фиктивно трудоустроила в санаторий четырех человек, которые получали заработную плату без выполнения какой-либо работы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области в субботу, 28 декабря.

В нем уточняется, что экс-руководитель организации признала вину частично, ее сестра вину не признала, от дачи показаний отказалась.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил бывшему директору санатория наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее старшей сестре — наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — сказано в тексте.

В нем добавляется также, что приговором суда удовлетворен гражданский иск представителя санатория «Хопровские зори» о взыскании с бывшего руководителя суммы похищенных денежных средств.

«Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении.