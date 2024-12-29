Жительница Пензы лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 29 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1964 года рождения после общения с телефонными мошенниками лишилась квартиры и денег.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонил «сотрудник Пенсионного фонда» и пояснил, что для перерасчета трудового стажа необходимо прийти в МФЦ, однако для онлайн-записи нужно продиктовать код из SMS-сообщения, что женщина и сделала.

«После этого потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Федеральной службы безопасности и рассказал, что мошенники взломали учетную запись на портале госуслуг [...] и для сохранения сбережений необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет». Действуя по инструкции, [...] потерпевшая перевела на указанные счета сначала свои сбережения, а затем оформила кредиты и микрозаймы. [...] После этого звонившие убедили ее продать квартиру якобы для защиты от незаконной сделки и также перевести деньги», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что пенсионерка на протяжении трех недель выполняла указания злоумышленников и была вынуждена продать даже золотые серьги; женщина поняла, что стала жертвой мошенников только тогда, когда звонивший признался, что обманул ее почти на 4,3 млн. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сказано в тексте.