13:23:52 Воскресенье, 29 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам

10:16 | 29.12.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 29 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1964 года рождения после общения с телефонными мошенниками лишилась квартиры и денег.

Жительница Пензы лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонил «сотрудник Пенсионного фонда» и пояснил, что для перерасчета трудового стажа необходимо прийти в МФЦ, однако для онлайн-записи нужно продиктовать код из SMS-сообщения, что женщина и сделала.

«После этого потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Федеральной службы безопасности и рассказал, что мошенники взломали учетную запись на портале госуслуг [...] и для сохранения сбережений необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет». Действуя по инструкции, [...] потерпевшая перевела на указанные счета сначала свои сбережения, а затем оформила кредиты и микрозаймы. [...] После этого звонившие убедили ее продать квартиру якобы для защиты от незаконной сделки и также перевести деньги», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что пенсионерка на протяжении трех недель выполняла указания злоумышленников и была вынуждена продать даже золотые серьги; женщина поняла, что стала жертвой мошенников только тогда, когда звонивший признался, что обманул ее почти на 4,3 млн. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сказано в тексте.

Читайте также
Из Пензенской области отправили более 5,3 тыс. мешков для волонтеров, собирающих мазут на Черноморском побережье В Лунинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины
Житель Лунино по совету «сотрудника силового ведомства» взял кредит, продал автомобиль и перевел на неизвестный счет 1,7 млн. рублей Жительница Кузнецка лишилась около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензенского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения Коллектив «Термодома» награжден за активное участие в реализации федерального проекта «Жилье» в 2024 году
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама