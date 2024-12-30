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В Пензенской области директор МУПа обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

12:29 | 30.12.2024 | Криминал

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Пенза, 30 декабря 2024. PenzaNews. Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено директору муниципального унитарного предприятия, который был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области в ходе оперативно-разысных мероприятий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области директор МУПа обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 27 декабря 2024 года директор муниципального унитарного предприятия получил от представителя строительной организации взятку в размере 1 млн. 800 тыс. рублей за выдачу технического условия на технологическое подключение планируемого к застройке коттеджного поселка к сетям водоснабжения в селе Богословка Пензенского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что руководитель МУПа был задержан сотрудниками ФСБ после получения взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

«По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы.

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