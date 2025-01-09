До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который вынес из квартиры своего нового знакомого сейф Криминал

Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1992 года рождения, который похитил из квартиры своего нового знакомого металлический сейф.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением обратился владелец украденного сейфа и пояснил, что там находились документы и 20 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. [...] Он рассказал, что познакомился с потерпевшим, который пригласил его к себе домой. Мужчина согласился и в ходе распития спиртного обнаружил металлический сейф, на котором лежал ключ от него. Когда новый знакомый ушел спать, задержанный забрал сейф и отправился на заброшенную электростанцию. Прибыв на место, злоумышленник открыл сейф, забрал деньги, а документы выкинул», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».