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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который вынес из квартиры своего нового знакомого сейф

13:23 | 09.01.2025 | Криминал

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Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1992 года рождения, который похитил из квартиры своего нового знакомого металлический сейф.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который вынес из квартиры своего нового знакомого сейф. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением обратился владелец украденного сейфа и пояснил, что там находились документы и 20 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. [...] Он рассказал, что познакомился с потерпевшим, который пригласил его к себе домой. Мужчина согласился и в ходе распития спиртного обнаружил металлический сейф, на котором лежал ключ от него. Когда новый знакомый ушел спать, задержанный забрал сейф и отправился на заброшенную электростанцию. Прибыв на место, злоумышленник открыл сейф, забрал деньги, а документы выкинул», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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