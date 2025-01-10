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Житель Пензенской области проведет в колонии более 3 лет за покушение на сотрудничество с иностранным государством

12:28 | 10.01.2025 | Криминал

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Пенза, 10 января 2025. PenzaNews. Три года и четыре месяца проведет в колонии общего режима житель Пензенской области 1988 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области проведет в колонии более 3 лет за покушение на сотрудничество с иностранным государством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный инициативно установил и поддерживал сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.

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