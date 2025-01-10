В отношении жительницы Каменки, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Криминал

Пенза, 10 января 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жительницы Каменки Пензенской области 1995 года рождения, которая предъявила полицейским поддельное водительское удостоверение.

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«Автомобиль гражданки был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Коммунальной в городе Каменке. Полицейским она предъявила водительское удостоверение с признаками подделки. По словам злоумышленницы, данное удостоверение она приобрела в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.