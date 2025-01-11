Житель Кузнецка перевел мошенникам более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 11 января 2025. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1975 года рождения лишился более 2 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников о возможности получения дополнительного дохода путем участия в сделках с имуществом.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала мужчине в мессенджере написала незнакомка, которая предложила ему вложить деньги, чтобы получать вознаграждение от каждой совершенной сделки.

«Заявитель согласился. В течение нескольких дней потерпевший перечислил аферистам около 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии кузнечанин решил вывести свои деньги, но не смог этого сделать.

«С ним через мессенджер связался неизвестный, который преставился сотрудником банка. Он рассказал, что банк не хочет терять таких клиентов, но деньги можно вывести через доверенное лицо. Выслушав предложение, заявитель попросил своего родственника оформить кредит и перечислить ему денежные средства. Действуя по указаниям звонившего, мужчина перечислил на счет аферистов около 1 млн. рублей. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников через несколько дней. Общий ущерб составил более 2 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».