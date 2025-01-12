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Житель Лопатинского района приговорен к 8 годам лишения свободы за убийство двоюродного брата

10:10 | 12.01.2025 | Криминал

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Пенза, 12 января 2025. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 68-летнему жителю Лопатинского района Пензенской области за убийство двоюродного брата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Лопатинского района приговорен к 8 годам лишения свободы за убийство двоюродного брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь на 27 июля 2024 года в селе Китунькино Лопатинского района осужденный распивал спиртное со своим двоюродным братом. В процессе общения между мужчинами произошел конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями. В ходе возникшей драки осужденный нанес потерпевшему множественные удары руками, после чего схватил нож и несколько раз ударил родственника по голове и телу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого мужчина попросил соседку вызвать скорую помощь.

«Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего», — указано в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства фигурант содержался под стражей.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.

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