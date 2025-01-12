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В Городищенском районе злоумышленники два месяца выносили имущество из пустующего дома, пока соседка не заметила следы на снегу

13:27 | 12.01.2025 | Криминал

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Пенза, 12 января 2025. PenzaNews. Злоумышленники на протяжении двух месяцев выносили имущество из пустующего дома в Городищенском районе Пензенской области, пока бдительная соседка не заметила следы на снегу и не сообщила о них хозяйке жилища.

В Городищенском районе злоумышленники два месяца выносили имущество из пустующего дома, пока соседка не заметила следы на снегу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, личности подозреваемых установлены, ими оказались женщина 1985 года рождения и ее сожитель 1983 года рождения.

«Подозреваемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Они пояснили, что знали о том, что соседний с их домом участок используется в качестве дачи, поэтому хозяйка отсутствует там в зимний период. Воспользовавшись этим обстоятельством, злоумышленники открыли дверь спрятанным хозяйкой ключом и на протяжении двух месяцев похищали имущество», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подозреваемые вынесли из чужого дома, в частности, металлические емкости, электрический триммер, два ведра картошки, 5 кг сахара, пачку соли и банку с соленьями, общая стоимость похищенного составила более 20 тыс. рублей.

«Им грозит [...] наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — отмечается в тексте.

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