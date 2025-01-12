В Городищенском районе злоумышленники два месяца выносили имущество из пустующего дома, пока соседка не заметила следы на снегу Криминал

Пенза, 12 января 2025. PenzaNews. Злоумышленники на протяжении двух месяцев выносили имущество из пустующего дома в Городищенском районе Пензенской области, пока бдительная соседка не заметила следы на снегу и не сообщила о них хозяйке жилища.

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Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, личности подозреваемых установлены, ими оказались женщина 1985 года рождения и ее сожитель 1983 года рождения.

«Подозреваемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Они пояснили, что знали о том, что соседний с их домом участок используется в качестве дачи, поэтому хозяйка отсутствует там в зимний период. Воспользовавшись этим обстоятельством, злоумышленники открыли дверь спрятанным хозяйкой ключом и на протяжении двух месяцев похищали имущество», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подозреваемые вынесли из чужого дома, в частности, металлические емкости, электрический триммер, два ведра картошки, 5 кг сахара, пачку соли и банку с соленьями, общая стоимость похищенного составила более 20 тыс. рублей.

«Им грозит [...] наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — отмечается в тексте.