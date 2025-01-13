В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1977 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Как пояснил подозреваемый, [...] они вместе с потерпевшей распивали спиртное у него дома. В ходе распития женщина стала высказывать претензии, что он слишком часто общается со своей бывшей женой. На фоне ревности между ними возник конфликт, в результате которого хозяин жилища стал наносить удары своей сожительнице и высказывать угрозы убийством. Потерпевшей удалось вырваться и убежать в квартиру к соседям, откуда она и позвонила в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прибывшие полицейские задержали злоумышленника, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.