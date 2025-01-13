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До шести лет лишения свободы грозит жителю Новосибирска, который незаконно оформил кредиты на 21 пензенца

13:50 | 13.01.2025 | Криминал

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Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет грозит молодому жителю Новосибирска, который незаконно оформил кредиты в микрофинансовых организациях на 21 пензенца.

До шести лет лишения свободы грозит жителю Новосибирска, который незаконно оформил кредиты на 21 пензенца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Пензенской области в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий была получена оперативная информация о причастности жителя Новосибирска 2004 года рождения к осуществлению неправомерного доступа к компьютерной информации. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый путем использования абонентских номеров, ранее зарегистрированных на граждан, получил доступ к их личным кабинетам на портале «Госуслуги». Используя персональные данные этих граждан, он оформил кредиты в микрофинансовых организациях на общую сумму около 1 млн. рублей. От противоправных действий злоумышленника пострадал 21 житель Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовные дела по данным фактам переданы в суд для рассмотрения по существу.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.

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