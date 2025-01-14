В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о похищении человека Криминал

Пенза, 14 января 2025. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух мужчин в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 26 декабря 2023 года обвиняемый решил совершить похищение потерпевшего с целью выяснения отношений, связанных с требованием денежных средств у родственницы обвиняемого в счет возмещения ущерба, причиненного автомобилю потерпевшего в результате ДТП. Понимая, что последний может оказать активное сопротивление, обвиняемый предложил своему знакомому совместно совершить похищение мужчины, тот согласился. Вечером того же дня, зная, что потерпевший направляется в город Пензу на такси, обвиняемые, также передвигаясь на автомашине такси, догнали данный автомобиль. После остановки автомобилей соучастники похищения, применяя насилие, вытащили потерпевшего из салона автомашины, пересадили на заднее сиденье своего такси, лишая его возможности вырваться и убежать, после чего повезли его в город Нижний Ломов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в Нижнеломовском районе автомашина была остановлена сотрудниками полиции, которые пресекли незаконные действия фигурантов.

«В ходе предварительного следствия обвиняемые по ходатайству следователя содержались под стражей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что ранее 60-летний обвиняемый был судим за несколько эпизодов разбойных нападений и грабеж, 37-летний соучастник преступления — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — поясняется в пресс-релизе.