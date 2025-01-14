В Пензе женщина лишилась более 370 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 14 января 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником ФСБ, лишилась более 370 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Звонивший [...] рассказал, что на ее имя был оформлен кредит, для того чтобы мошенники не смогли перечислить эти деньги на финансирование экстремистских организаций, необходимо все сбережения перечислить на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что женщина выполнила инструкции злоумышленника, после чего тот перестал выходить на связь.

«Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».