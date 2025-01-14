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В Пензенской области вступил в силу приговор сотруднице салона сотовой связи, оформлявшей SIM-карты на граждан без их ведома

14:19 | 14.01.2025 | Криминал

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Пенза, 14 января 2025. PenzaNews. Приговор Нижнеломовского районного суда, в соответствии с которым жительница Пензы 1998 года рождения признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензенской области вступил в силу приговор сотруднице салона сотовой связи, оформлявшей SIM-карты на граждан без их ведома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе следственных действий сотрудниками СО МВД России «Нижнеломовский» было установлено, что жительница Пензы, являясь работником одного из салонов сотовой связи, была направлена в служебную командировку в Нижнеломовский район для повышения эффективности работы местного филиала. В процессе выполнения служебных обязанностей женщина использовала базу с персональными данными клиентов, на которых оформляла SIM-карты, чтобы фиктивно увеличить количество абонентов», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что незаконная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Пензячке назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно», — уточняется в тексте.

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