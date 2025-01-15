В Пензе мужчина угрожал бывшей сожительнице убийством, возбуждено дело Криминал

Пенза, 15 января 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения угрожал бывшей сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Как пояснил подозреваемый, [...] ранее они сожительствовали с потерпевшей, но в декабре 2024 года после неоднократных ссор на почве ревности женщина переехала. [...] Мужчина искал встречи с бывшей сожительницей, поэтому пришел к ней на работу в парикмахерскую, которая находится в Первомайском районе, предварительно употребив спиртное. В ходе разговоров женщина отказала гостю в возобновлении отношений, и тогда он схватил ее за шею и стал угрожать убить. Женщина смогла вырваться и позвонить в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции, где признал свою вину и раскаялся в содеянном, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — указано в тексте.