Житель Пензенской области получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену Криминал

Пенза, 16 января 2025. PenzaNews. Наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год назначено жителю Пензенской области 2002 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленник, придерживаясь оппозиционных и антироссийских взглядов, в феврале 2022 года с принадлежащего ему банковского счета осуществил перевод денежных средств в украинский банк, указав в целях перевода: «Пожертвование», а в комментариях к переводу: «Благотворительное пожертвование на Вооруженные силы Украины», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу пока не вступил.