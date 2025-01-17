Жительница Кузнецка подозревается в покушении на дачу взятки начальнику отделения судебных приставов Криминал

Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. 48-летняя жительница Кузнецка Пензенской области подозревается в покушении на дачу взятки начальнику отделения судебных приставов.

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«По данным следствия, утром 10 января 2025 года подозреваемая попыталась передать начальнику отделения судебных приставов по городу Кузнецку и Кузнецкому району взятку в размере 20 тыс. рублей за незаконное снятие запрета на регистрационные действия с принадлежащим ей на праве собственности жилым домом в рамках исполнительного производства. Сотрудница службы судебных приставов от получения незаконного вознаграждения отказалась. Противоправные действия женщины были пресечены правоохранителями. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.