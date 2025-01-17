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Уголовное дело возбуждено против жителя Шемышейского района, который незаконно хранил дома порох

13:13 | 17.01.2025 | Криминал

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Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Шемышейского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Шемышейского района, который незаконно хранил дома порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками уголовного розыска была получена оперативная информация о том, что житель Шемышейского района 1958 года рождения незаконно хранит по месту жительства взрывчатые вещества. Сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты три коробки и две банки с надписью «Порох», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по результатам исследований, проведенных экспертами, установлено, что содержимое изъятых емкостей является промышленно изготовленным взрывчатым веществом — дымным порохом массой более 1,4 тыс. граммов и бездымным порохом массой около 640 граммов.

«Злоумышленник признал свою вину и рассказал, что молодости был охотником и приобрел порох для ружья в 1986 году, однако впоследствии забыл про него. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказано в тексте.

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