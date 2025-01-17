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Жительница Лунинского района отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов на содержание ребенка

18:01 | 17.01.2025 | Криминал

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Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. 45-летняя ранее судимая жительница Лунинского района Пензенской области признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Жительница Лунинского района отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов на содержание ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что женщина в 2018 году была лишена родительских прав в отношении 8-летнего сына, но обязана выплачивать алименты на его содержание. Имея реальную возможность устроиться на работу и выплачивать денежные средства на содержание ребенка, она умышленно не исполняла соответствующее решение суда. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов, однако мер к официальному трудоустройству не приняла, добровольной помощи ребенку не оказывала. Общая сумма задолженности по алиментам превышает 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что подсудимая свою вину признала.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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