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В Колышлейском районе задержан мужчина, стрелявший в подростка

10:01 | 18.01.2025 | Криминал

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Пенза, 18 января 2025. PenzaNews. Участковые уполномоченные полиции задержали жителя Колышлейского района Пензенской области 2003 года рождения, который дважды выстрелил из пневматического пистолета в подростка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Колышлейском районе задержан мужчина, стрелявший в подростка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции установили, что потерпевший 2007 года рождения встретил на улице знакомого, который подозвал его. Подойдя поближе, он увидел, что у того в руках предмет, похожий на пистолет. Юноша попросил знакомого убрать оружие, однако тот выстрелил в его сторону два раза. После этого, почувствовав боль, пострадавший отправился домой, где рассказал о случившемся матери», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина сообщила о произошедшем в полицию и вместе с сыном обратилась в медучреждение, где у подростка были зафиксировали раны на ноге и щеке.

«Подозреваемый раскаялся в содеянном и пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения, а пневматический пистолет утерял», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе уточняется, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 УКРФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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