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Пензенская полиция задержала семь компьютерных лжемастеров за обман граждан на 360 тыс. рублей

12:14 | 18.01.2025 | Криминал

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Пенза, 18 января 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались хищением денежных средств у жителей Пензы под видом ремонта компьютерной и иной техники, общая сумма причиненного подозреваемыми ущерба оценивается почти в 360 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Пензенская полиция задержала семь компьютерных лжемастеров за обман граждан на 360 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, злоумышленники действовали в период с сентября 2022 года по март 2023 года. Участники группы расклеивали на подъездах многоквартирных домов Пензы листовки с объявлениями об оказании услуг по ремонту различного оборудования и аппаратуры. Когда гражданин звонил на указанный номер, предполагаемый организатор сообщества получал информацию об адресе клиента и причине вызова. После этого в указанное место направлялся один из сообщников, который проводил бесплатную диагностику техники. Если в процессе работы мастер замечал, что заказчик не разбирается в устройстве компьютеров, то вводил его в заблуждение и сообщал об обнаруженных вирусах и других неисправностях. Для убедительности он вставлял в устройство флеш-накопитель с видеозаписью, имитирующей работу антивируса или диагностической программы, что убеждало клиентов в наличии серьезных проблем», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также потерпевшим навязывались ненужные услуги — переустановка программного обеспечения и замена комплектующих.

«Если злоумышленник хотел создать видимость сложности и, соответственно, высокой стоимости ремонта, он сообщал, что работы необходимо проводить в мастерской на профессиональном оборудовании», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что по подозрению в серии мошенничеств задержаны семь человек в возрасте от 21 до 26 лет, среди них — жители Пензы, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени.

«Чтобы придать законность своим действиям, сообщники заключали с гражданами договоры, в которых указывали фиктивный перечень работ. Плата составляла от 5 до 40 тыс. рублей», — указано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что на данный момент в полицию обратились 17 жителей Пензы, пострадавших от действий злоумышленников.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняется в тексте.

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