Пензенская полиция задержала семь компьютерных лжемастеров за обман граждан на 360 тыс. рублей Криминал

Пенза, 18 января 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались хищением денежных средств у жителей Пензы под видом ремонта компьютерной и иной техники, общая сумма причиненного подозреваемыми ущерба оценивается почти в 360 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«По версии следствия, злоумышленники действовали в период с сентября 2022 года по март 2023 года. Участники группы расклеивали на подъездах многоквартирных домов Пензы листовки с объявлениями об оказании услуг по ремонту различного оборудования и аппаратуры. Когда гражданин звонил на указанный номер, предполагаемый организатор сообщества получал информацию об адресе клиента и причине вызова. После этого в указанное место направлялся один из сообщников, который проводил бесплатную диагностику техники. Если в процессе работы мастер замечал, что заказчик не разбирается в устройстве компьютеров, то вводил его в заблуждение и сообщал об обнаруженных вирусах и других неисправностях. Для убедительности он вставлял в устройство флеш-накопитель с видеозаписью, имитирующей работу антивируса или диагностической программы, что убеждало клиентов в наличии серьезных проблем», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также потерпевшим навязывались ненужные услуги — переустановка программного обеспечения и замена комплектующих.

«Если злоумышленник хотел создать видимость сложности и, соответственно, высокой стоимости ремонта, он сообщал, что работы необходимо проводить в мастерской на профессиональном оборудовании», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что по подозрению в серии мошенничеств задержаны семь человек в возрасте от 21 до 26 лет, среди них — жители Пензы, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени.

«Чтобы придать законность своим действиям, сообщники заключали с гражданами договоры, в которых указывали фиктивный перечень работ. Плата составляла от 5 до 40 тыс. рублей», — указано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что на данный момент в полицию обратились 17 жителей Пензы, пострадавших от действий злоумышленников.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняется в тексте.