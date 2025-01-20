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В Пензе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон, оставленный в аптеке

12:01 | 20.01.2025 | Криминал

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Пенза, 20 января 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили жителя Пензы, совершившего кражу смартфона стоимостью более 14 тыс. рублей, который женщина забыла в аптеке.

В Пензе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон, оставленный в аптеке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что телефон присвоил себе неизвестный мужчина. По полученным приметам полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель города Пензы 1991 года рождения. [...] В ходе допроса подозреваемый [...] рассказал, что, расплачиваясь за медикаменты в аптечном пункте, увидел, что на полке, расположенной под прилавком, находится сотовый телефон. Мужчина забрал себе найденное устройство, вытащил из него SIM-карту и в дальнейшем периодически пользовался телефоном. Похищенное устройство изъято сотрудниками полиции и будет возвращено законному владельцу», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.

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