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Жительницу Никольска будут судить за убийство знакомой

09:37 | 21.01.2025 | Криминал

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Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. 65-летняя жительница Никольска Пензенской области предстанет перед судом за убийство знакомой.

Жительницу Никольска будут судить за убийство знакомой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 25 на 26 июня 2024 года в квартире на улице Ленина города Никольска обвиняемая вместе со своей знакомой распивала спиртное. Через некоторое время между женщинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемая подошла к потерпевшей, стоявшей около открытого окна на кухне, и вытолкнула ее на улицу. 66-летняя женщина упала с высоты второго этажа. Обвиняемая спустилась на улицу и нанесла потерпевшей несколько ударов ногами по голове и телу. От полученной травмы головы пострадавшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия обвиняемая содержалась под домашним арестом.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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