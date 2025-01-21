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Житель Пензенской области осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

11:56 | 21.01.2025 | Криминал

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Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением в информационно-телекоммуникационных сетях комментариев, назначено жителю Пензенской области 1997 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник, являясь приверженцем праворадикальных взглядов, в одном из интернет-мессенджеров публично призывал к насильственным действиям в отношении группы, выделенной по признаку вероисповедания», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.

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