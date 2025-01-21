В Пензенской области в 2024 году зарегистрировано около 14,5 тыс. преступлений Криминал

Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. 14 тыс. 466 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в 2024 году, что на 4,5% больше, чем в 2023-м. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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По информации ведомства, в минувшем году было совершено 2 тыс. 739 краж (-16,4%), в том числе 157 из квартир (-35,4%), 22 кражи транспортных средств (+46,7%), 62 угона (-1,6%), 97 грабежей (-15,7%), 3 тыс. 247 мошенничеств (+3,9%).

Кроме того, зарегистрировано 89 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-19,1%), 193 факта причинения вреда здоровью средней тяжести (-20,9%) и 232 факта причинения легкого вреда здоровью; 2 тыс. 281 факт неправомерного доступа к компьютерной информации (+443%); 26 эпизодов получения взятки (+116,7%) и 36 фактов дачи взятки (-12,2%).

В 2024 году в Пензенской области было выявлено на 33,8% больше криминогенных посягательств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (6 тыс. 916).

Снизилось число противоправных деяний, совершенных в общественных местах (2 тыс. 664, -7,5%); на улицах, площадях, в парках, скверах (1 тыс. 460, -19,5%); на дорогах, трассах вне населенных пунктов (152, -0,7%); лицами, ранее совершавшими преступления (4 тыс. 84, -21,8%), в том числе ранее судимыми (2 тыс. 139, -21%); группой лиц по предварительному сговору (492, -43,1%) и преступным сообществом (5, -66,7%); лицами, находящимися в состоянии алкогольного (1 тыс. 830, -24,1%) и наркотического (21, -25%) опьянения.

Также в 2024 году уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (1 тыс. 64, -28,4%) и оружия (117, -31,7%).