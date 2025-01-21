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Завершено расследование уголовного дела о травмировании охранника сельхозорганизации в результате наезда грузовика на КПП

16:46 | 21.01.2025 | Криминал

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Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела о травмировании охранника в результате наезда «КамАЗа» на строение КПП сельхозорганизации в Бековском районе Пензенской области завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Завершено расследование уголовного дела о травмировании охранника сельхозорганизации в результате наезда грузовика на КПП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению водителя грузовой автомашины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По данным следствия, утром 20 сентября 2024 года на производственной территории сельскохозяйственной организации в Бековском районе водитель-экспедитор, не убедившись в полной фиксации стояночного тормоза, вышел из кабины автомашины «КамАЗ» с работающим двигателем, что привело к самопроизвольному движению транспортного средства и наезду на строение контрольно-пропускного пункта. В результате произошедшего строение разрушилось, 63-летний охранник, находившийся в помещении, получил травмы ног, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что вину в совершении инкриминируемого деяния водитель признал.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в сообщении.

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