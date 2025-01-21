Пензенские полицейские задержали жителя Москвы по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации Криминал

Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Пензенской области задержали 35-летнего жителя Москвы по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Установлено, что подозреваемый в 2023 году, воспользовавшись ранее принадлежащим жительнице Пензы 1987 года рождения абонентским номером, путем взлома учетной записи на портале «Госуслуги» осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, что привело к модификации компьютерной информации и блокированию доступа», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 272 УК РФ.