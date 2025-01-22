Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. Суд назначил 44-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1,5 года, а также конфисковал его автомобиль.

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«По делу установлено, что мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, утром 30 октября 2024 года вновь нетрезвым сел руль, чтобы вывезти мусор с территории своего домовладения. Возвращаясь домой, он обратил внимание, что за ним следует патрульный автомобиль ДПС, из которого по громкоговорителю раздалось требование об остановке. Мужчина остановил автомобиль, испугался и попытался убежать, однако, поняв тщетность своих намерений, вернулся и прошел освидетельствование, подтвердившее, что водитель находился в состоянии опьянения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела пензенец, понимая, что совершенное противоправное деяние грозит утратой автомобиля, продал его своему знакомому.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Ввиду отсутствия фактической передачи транспортного средства новому владельцу и его нахождения у осужденного по приговору суда автомобиль марки «Volkswagen Passat» конфискован в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.