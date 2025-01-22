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Уголовное дело возбуждено против жителя Мокшана, который сдал в ломбард чужой смартфон

14:49 | 22.01.2025 | Криминал

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Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» возбуждено в отношении жителя Мокшана Пензенской области, сдавшего в ломбард смартфон, который ему одолжила знакомая.

Уголовное дело возбуждено против жителя Мокшана, который сдал в ломбард чужой смартфон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Мокшанскому району обратилась местная жительница 1984 года рождения. Заявительница рассказала, что одолжила свой смартфон знакомому на небольшой период, однако тот уже долгое время не возвращает принадлежащее ей имущество. Сотрудники полиции задержали жителя районного центра 1993 года рождения и выяснили, что мужчина сдал сотовое устройство в ломбард. Задержанный пояснил, что совершил преступление, так как у него закончились деньги. Полученные незаконным путем 70 тыс. рублей подозреваемый потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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