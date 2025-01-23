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Жительница Бессоновки лишилась 1,5 млн. рублей в надежде заработать на спортивных ставках

15:12 | 23.01.2025 | Криминал

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Пенза, 23 января 2025. PenzaNews. Жительница Бессоновки Пензенской области 1999 года рождения лишилась 1,5 млн. рублей в надежде заработать на спортивных ставках.

Жительница Бессоновки лишилась 1,5 млн. рублей в надежде заработать на спортивных ставках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в мессенджере ей написал представитель маркетплейса, который порекомендовал для дополнительного заработка связаться со специалистом в области спортивных ставок и оставил контакт для связи.

«Девушка написала по указанному номеру, и ей ответил неизвестный, который представился Тимофеем. Он убедил заявительницу, что обладает некоей секретной информацией, относительно результатов спортивных событий. Все, что требовалось от девушки, — это переводить деньги на указанные счета, чтобы ставки засчитывались, а будущие выигрыши они будут делить пополам. Следуя его инструкциям, жительница села на протяжении месяца переводила деньги, однако выигрыш получить ни разу так и не смогла. За это время девушка перевела 1,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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