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Житель Сердобского района получил 14 лет колонии строгого режима за убийство отчима

16:55 | 23.01.2025 | Криминал

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Пенза, 23 января 2025. PenzaNews. 20-летний житель Сердобского района Пензенской области приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство отчима.

Житель Сердобского района получил 14 лет колонии строгого режима за убийство отчима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что ночью 22 октября 2023 года мужчина в компании матери, ее сожителя и своего друга распивали спиртные напитки. Вспомнив о ранее имевшихся конфликтах с отчимом, молодой человек и другие участники компании решили съездить к тому для выяснения отношений в село Пригородное Сердобского района. Прибыв в дом 41-летнего потерпевшего, сын и сожитель женщины стали наносить хозяину дома по голове и туловищу руками и ногами в обуви, а также бытовыми предметами многочисленные удары. В результате отчим умер на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. На следующий день лежащий под диваном труп мужчины был обнаружен его сестрой, которая переживала, что брат не отвечает на ее звонки», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что в материалах уголовного дела имелись видеозаписи момента избиения потерпевшего, снятые товарищем подсудимого.

«Подсудимый вину признал, пояснил, что убивать отчима он не желал. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что приговором суда также удовлетворены исковые требования сестры потерпевшего, в ее пользу с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении.

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