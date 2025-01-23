Житель Каменки угнал автомобиль знакомой и попал на нем в ДТП Криминал

Пенза, 23 января 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Каменки Пензенской области, который решил без спроса покататься на автомобиле знакомой и попал на нем в ДТП.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась владелица транспортного средства и пояснила, что ранее приобрела автомобиль «Chevrolet» для своего сына, однако, поскольку у него еще нет водительских прав, решила на время оставить машину возле дома знакомого, которому она также отдала ключи, чтобы тот мог забирать аккумулятор домой в мороз.

«В дальнейшем молодой человек, используя оставленные ключи, решил покататься на доверенной ему иномарке. В ходе поездки он попал в дорожно-транспортное происшествие и поставил автомобиль на прежнее место стоянки», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».