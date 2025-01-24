Мошенник выманил у жителя Пензенской области 2,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Житель рабочего поселка Беково Пензенской области 1962 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником ФСБ, лишился 2,3 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Звонивший [...] прислал фотографию документа, где было указано, что заявитель отправляет денежные средства для финансирования экстремистских организаций. Затем, действуя по инструкции, мужчина в течение 4 дней 11 переводами перечислил 600 тыс. рублей личных сбережений и 1 млн. 700 тыс. рублей, которые занял у знакомых. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.