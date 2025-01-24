17:55:15 Пятница, 24 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенник выманил у жителя Пензенской области 2,3 млн. рублей

14:48 | 24.01.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Житель рабочего поселка Беково Пензенской области 1962 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником ФСБ, лишился 2,3 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Мошенник выманил у жителя Пензенской области 2,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонивший [...] прислал фотографию документа, где было указано, что заявитель отправляет денежные средства для финансирования экстремистских организаций. Затем, действуя по инструкции, мужчина в течение 4 дней 11 переводами перечислил 600 тыс. рублей личных сбережений и 1 млн. 700 тыс. рублей, которые занял у знакомых. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.

Читайте также
Горшков, Игнатенков и Космачев проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения Пожар в Спасске унес жизнь мужчины
В Пензенской области открыт десятый центр амбулаторной онкологической помощи Жительница Заречного ударила бывшего мужа стулом по голове, возбуждено уголовное дело
Житель Каменки угнал автомобиль знакомой и попал на нем в ДТП Жительница Бессоновки лишилась 1,5 млн. рублей в надежде заработать на спортивных ставках
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама