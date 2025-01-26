18:35:24 Воскресенье, 26 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пять человек получили условные сроки по делу об организации и проведении азартных игр

10:01 | 26.01.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 26 января 2025. PenzaNews. Пятеро участников организованной группы получили в Пензе условные сроки за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Это следует из сообщения пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе пять человек получили условные сроки по делу об организации и проведении азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 года жительница Бессоновского района арендовала для незаконного проведения азартных игр помещение по улице Кузнецкой в городе Пензе, где разместила не менее 24 игровых автоматов с программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры с денежным выигрышем. Для осуществления незаконной деятельности она создала организованную группу, в которую вошли три администратора и охранник», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что администраторы игрового зала осуществляли прием клиентов, учет ставок, получение от них денежных средств и выплату выигрышей.

«Охранник открывал посетителям входную дверь после предварительных звонков по телефону, следил за поведением игроков в зале. Руководитель группы осуществляла общее руководство, распоряжалась денежными средствами, полученными в результате незаконной игорной деятельности, контролировала расходы, выплачивала вознаграждение соучастникам преступления», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что в начале 2022 года фигурантами уголовного дела был организован переезд нелегального игрового клуба в другое помещение на улице Ударной в Пензе, где он функционировал до октября, когда незаконные действия организованной группы были пресечены сотрудниками полиции.

«Приговором суда организатору группы назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, остальным подсудимым — от 2 лет до 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал бывшей жене канцелярским ножом, возбуждено уголовное дело Горшков, Игнатенков и Космачев проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения
Пожар в Спасске унес жизнь мужчины В Пензенской области открыт десятый центр амбулаторной онкологической помощи
Жительница Заречного ударила бывшего мужа стулом по голове, возбуждено уголовное дело Житель Каменки угнал автомобиль знакомой и попал на нем в ДТП
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама