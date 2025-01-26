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Жительница Пензы лишилась денег после предложения повышать рейтинг отелей за вознаграждение

11:05 | 26.01.2025 | Криминал

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Пенза, 26 января 2025. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензы, пытавшаяся повышать рейтинг отелей за вознаграждение, стала жертвой мошенничества и лишилась 175 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы лишилась денег после предложения повышать рейтинг отелей за вознаграждение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в мессенджере получила сообщение от незнакомца с предложением дополнительного заработка. Собеседник рассказал, что пензячке необходимо повышать рейтинг отелей путем бронирования номеров. Работодатель обещал компенсировать затраты, а также выплачивать денежное вознаграждение за выполненную работу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого женщина стала через мобильное приложение банка перечислять деньги в счет оплаты бронирования.

«После проделанной работы денежное вознаграждение и возврат своих средств она так и не получила. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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