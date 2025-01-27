В Тамалинском районе возбуждено дело против пенсионера, который незаконно хранил дома более 370 патронов Криминал

Пенза, 27 января 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Тамалинского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме более 370 патронов.

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«Сотрудниками уголовного розыска отделения МВД России по Тамалинскому району была получена оперативная информация о причастности местного жителя 1957 года рождения к незаконному хранению боеприпасов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий информация подтвердилась. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого у мужчины были обнаружены и изъяты несколько коробок с патронами», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, согласно заключению экспертов, изъятые патроны в количестве 372 штук пригодны для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

«Установлено, что у пенсионера отсутствовало разрешение для хранения нарезного оружия и частей к нему. Он признал свою вину и рассказал, что приобрел боеприпасы в 1997 году, однако впоследствии забыл про них. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.