Житель Мокшана подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции и ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя рабочего поселка Мокшан Пензенской области 1979 года рождения, который подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе следственных действий было установлено, что мужчина на территории города Пензы бесконтактным способом приобрел наркотическое вещество с целью последующего сбыта посредством тайников-закладок на территории Пензенской области. Подозреваемый был задержан при попытке сбыта бесконтактным способом свертков из изоленты с содержимым внутри», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.