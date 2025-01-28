Полиция предупредила пензенцев об участившихся случаях мошенничества, связанных с рассылкой сообщений с вредоносными ссылками Криминал

Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошенничества, которые связаны с рассылкой гражданам сообщений с вредоносными ссылками с целью хищения денежных средств.

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«Данные ссылки могут выглядеть как открытки, музыкальные или видеофайлы, картинки. Запуск вложения или переход по ссылке может инициализировать установку на устройство вредоносной программы, в результате чего может произойти списание денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что одной из жертв мошенников стала жительница Пензы, которая получила в мессенджере файл от знакомого.

«Открыв полученный файл, женщина перешла по ссылке, сразу после этого на ее телефон начали поступать SMS-сообщения о списании со счетов денежных средств. В последующем она узнала, что аккаунт знакомого был взломан», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что общая сумма ущерба, причиненного жительнице Пензы, превысила более 250 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры для установления личности злоумышленников», — поясняется в сообщении.