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В Пензе отбывающий наказание в колонии мужчина подозревается в даче взятки сотруднику ИК

10:00 | 29.01.2025 | Криминал

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Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. 40-летний мужчина, отбывающий наказание в виде лишения свободы в Пензе, обвиняется в даче взятки сотруднику исправительной колонии за совершение заведомо незаконных действий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе отбывающий наказание в колонии мужчина подозревается в даче взятки сотруднику ИК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области и УФСБ.

«По данным следствия, в июле 2024 года мужчина, отбывающий наказание в виде лишения свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, предложил начальнику отряда исправительной колонии города Пензы за взятку совершить заведомо незаконные действия — применить без имеющихся на то оснований в отношении него меры поощрения с целью его дальнейшего условно-досрочного освобождения. Несмотря на отказ сотрудника исправительного учреждения от незаконного вознаграждения, обвиняемый попросил родственников, не осведомленных о преступном умысле, приобрести сплит-систему и кронштейн общей стоимостью более 26 тыс. рублей. 15 августа 2024 года кондиционер был доставлен родственником обвиняемого к административному зданию колонии для дальнейшей передачи сотруднику учреждения», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что незаконные действия были пресечены правоохранителями.

«Предмет взятки изъят следователем в ходе осмотра места происшествия», — уточняется в сообщении.

В нем поясняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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