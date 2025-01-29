Полицейские изъяли у жительницы Заречного более 900 пачек немаркированных табачных изделий Криминал

Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли у жительницы Заречного Пензенской области более 900 пачек немаркированных табачных изделий, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Установлено, что злоумышленница хранила в помещении магазина, расположенного на территории города Заречного, более 900 пачек немаркированных табачных изделий. Как пояснила подозреваемая, табачные изделия она приобрела в сети интернет. Товар был доставлен в ЗАТО Заречный транспортной компанией для дальнейшей реализации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.