В Пензе вступил в силу приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в Российской Федерации, которое было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, вступил в законную силу.

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Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, виновными признаны иностранец 1992 года рождения, проживающий в Пензенской области, и жительница Пензы 1981 года рождения, которым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 и 2 года соответственно с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 120 тыс. рублей каждому.

«В результате проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осужденные, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществили фиктивную постановку на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации нескольких иностранных граждан. Кроме того, злоумышленники организовали подачу в УВМ УМВД России по Пензенской области фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание иностранцами услуг. По результатам рассмотрения указанных документов трудовым мигрантам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело рассматривалось в Ленинском районном суде Пензы.