Составлен социальный портрет преступника в Пензенской области Криминал

Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Ранее судимые безработные мужчины средних лет без высшего образования чаще всего совершали преступления в Пензенской области в 2024 году. К такому выводу пришли представители прокуратуры региона, которые составили социальный портрет преступника.

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«За 12 месяцев прошлого года в Пензенской области преступления совершили более 5,1 тыс. человек. Большинство из них — 90,9% — местные жители. Мужчины противоправные деяния совершали в 4,5 раза чаще, чем женщины (81,9% против 18,1%)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что среди тех, кто нарушил закон в Пензенской области в 2024 году, подавляющее большинство — лица в возрасте от 30 до 49 лет (на их долю приходится 56,3%), не имеющие постоянной работы граждане (61,4%), люди со средним (общим и профессиональным) образованием (70,7%).

«Примерно треть лиц в момент совершения преступления находилась в алкогольном опьянении (30,3%), а 0,3% – в наркотическом. Также выяснилось, что 58% граждан, преступивших закон, уже имели судимость», — сказано в тексте.