Новый знакомый предложил проводить жительницу Пензы и ограбил ее по пути из развлекательного заведения Криминал

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Мужчина, с которым жительница Октябрьского района Пензы познакомилась в развлекательном заведении, ограбил ее по пути домой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе позвонила жительница Октябрьского района. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в развлекательном заведении. Новый знакомый предложил проводить ее до дома, а по пути следования позвал в один из подъездов. Когда они зашли внутрь, злоумышленник, удерживая заявительницу, вырвал у нее из рук сумочку, откуда похитил кошелек с деньгами и банковскими картами. Также он забрал у нее сотовый телефон», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полицейские задержали подозреваемого.

«Им оказался житель Пензы 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчина дал признательные показания.

«Из кошелька он забрал 3 тыс. рублей, а за проданный телефон получил 3,5 тыс. рублей. Также злоумышленник успел оплатить покупки банковскими картами заявительницы на общую сумму более 7 тыс.», — указано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина признался в совершении еще одного преступления — он оплатил в магазинах товары на сумму 13 тыс. рублей банковской картой, которую нашел на улице.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 и п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы», — сказано в тексте.