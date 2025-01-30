Житель Пензы подозревается в содействии террористической деятельности Криминал

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 1983 года рождения, который подозревается в содействии террористической деятельности.

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«Установлено, что подозреваемый осуществил несколько денежных переводов участникам запрещенной в Российской Федерации террористической организации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.