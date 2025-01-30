Завершено расследование дела о незаконной выдаче водительских прав в Городище Криминал

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела о незаконной выдаче водительских удостоверений в городе Городище.

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«По данным следствия, в период с августа по ноябрь 2023 года в городе Городище два сотрудника МРЭО ГИБДД по просьбам знакомых и директора автошколы незаконно оформляли и выдавали жителям Пензенской области водительские удостоверения без фактического проведения экзаменов на право управления транспортным средством. За противоправные действия сотрудники полиции получали взятки в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Часть незаконных вознаграждений оставлял себе директор автошколы, выступавший посредником во взяточничестве. Водительские удостоверения за взятки получили 17 жителей Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В нем добавляется, что с сентября 2023 года по февраль 2024-го, выполняя просьбы своих знакомых, сотрудники ГИБДД организовали незаконную выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов еще 8 лицам, не получая от них денежное вознаграждение.

Из текста следует, что еще одним фигурантом уголовного дела является 50-летний житель Городищенского района, который обвиняется в даче взятки в размере 25 тыс. рублей сотрудникам полиции за незаконную выдачу водительского удостоверения его сыну без сдачи практического экзамена.

«В отношении второго бывшего сотрудника МРЭО ГИБДД в городе Городище уголовное дело выделено в отдельное производство», — поясняется в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что в ходе предварительного следствия в обеспечительных целях были арестованы транспортные средства и другое имущество обвиняемых на общую сумму около 2 млн. рублей.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.