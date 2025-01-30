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Житель Пензы, решивший пройти курсы по веб-дизайну за 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества

14:05 | 30.01.2025 | Криминал

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Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1974 года рождения, намеревавшийся пройти курсы по веб-дизайну стоимостью более 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы, решивший пройти курсы по веб-дизайну за 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина в сети интернет разместил объявление о поиске преподавателя для обучения веб-дизайну. После этого в мессенджере с ним связался неизвестный, который предложил обучить пензенца профессии», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после перечисления денег в счет оплаты курсов злоумышленник перестал выходить на связь.

«Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции принимают меры для установления личности злоумышленника», — поясняется в тексте.

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